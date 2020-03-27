МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается на 1,5% после ряда успешных торговых сессий в течение недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,51%, или на 25,1 доллара — до 1626,3 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро — росла на 1,13%, до 14,51 доллара за унцию.

В ходе текущей недели стоимость золота два раза поднималась почти на 6%. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.

"Это фиксация прибыли после сильного ралли. Все еще есть интерес к золоту как к хеджу и как к убежищу. В среднесрочной перспективе эти два свойства станут заметнее", — отметил аналитик Bank of China International Сяо Фу, чье мнение приводит агентство Рейтер.