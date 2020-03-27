МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением в пределах 5,2% после трех сессий роста, трейдеры оценивают принятые для поддержки экономики меры в связи с ситуацией вокруг коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 5,24%, до 5511,25 пункта, французский CAC 40 — на 4,23%, до 4351,49 пункта, а немецкий DAX — на 3,68%, до 9632,52 пункта.

Индексы региона ранее на текущей неделе поддерживались динамикой торгов в США — американские рынки показывали рост на фоне принимаемых мер поддержки экономики из-за ситуации вокруг коронавируса. Так, сенат США в среду одобрил законопроект о выделении 2 триллионов долларов на эти цели. Ожидается, что соответствующий закон будет принят позднее в пятницу. Кроме того, накануне страны G20 пообещали вложить более 5 триллионов долларов в мировую экономику.

Вместе с этим главы государств и правительств Евросоюза поручили министрам финансов в течение двух недель разработать общий план мер для поддержки экономики государств-членов союза, столкнувшихся с коронавирусом. Также депутаты Европейского парламента в четверг одобрили предложенный ранее Европейской комиссией пакет экстренных мер по преодолению экономического кризиса в странах ЕС на фоне пандемии коронавируса.

Тогда же лидеры государств и правительств Евросоюза договорились разработать масштабный план восстановления экономики и социальной сферы на период после преодоления кризиса с распространением коронавируса.

Снижение британского FTSE 100 было отмечено после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении в своем Twitter заявил, что заразился коронавирусом, самоизолировался и продолжает работать из дома.