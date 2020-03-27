МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Магазины бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "М.Видео-Эльдорадо") с 28 марта по 5 апреля будут работать только как пункты выдачи заказов, информация об этом опубликована на сайте компании.

"С 28 марта по 5 апреля наши магазины будут работать только как пункты выдачи заказов. Точную информацию о графике работы сообщим в ближайшее время", — говорится в информационном сообщении. На главной странице сайта сети "Эльдорадо" подобного объявления нет.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.