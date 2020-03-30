МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, в пределах 3%, на растущих опасениях за экономические последствия коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 1,59%, до 2728,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,79%, до 1646,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,29%, до 23181,07 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 3,11%, до 18785,83 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,99%, до 1700,44 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем подскакивает на 3,74%, до 5023,1 пункта.

Инвесторы предпочитают больше отказываться от риска и продавать активы из-за растущих ожиданий того, что распространение коронавируса в мире может длиться ещё долгое время, продолжая наносить непоправимый вред экономике.

Правительства и центробанки по всему миру продолжают вводить различные стимулы для поддержки экономики. Однако, как считает валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril) главный вопрос для рынков заключается в том, хватит ли всех стимулов, чтобы помочь мировой экономике противостоять шоку.

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать масштабы мер и как долго они будут осуществляться. Поскольку это остается неизвестным, рынки, вероятно, будут оставаться волатильными до тех пор, пока эта неопределенность не будет устранена", — заявил аналитик агентству Рейтер.

Инвесторы также обратили внимания на сообщения СМИ о том, что Япония решила закрыть въезд иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и почти всей Европы. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, почти 30 тысяч человек скончались.