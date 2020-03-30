МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс рубля сильно снижается к доллару и евро в понедельник, американская валюта закрепляется выше 80 рублей – впервые за последние семь дней, европейская подскакивала выше 89 рублей – впервые с 19 марта, следует из данных Московской биржи. Иена укрепляется к доллару на стремлении инвесторов к "безопасным" активам

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск понедельника рос на 1,33 рубля, 80,15 рубля, курс евро — на 1,05 рубля, до 88,78 рубля.

Курс доллара уже подскакивал до 80,85 рубля, евро – до 89,11 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 4,97% — до 26,56 доллара за баррель.