МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль) 1,49 1,47
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 1,0% 0,1%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) -0,4% -1,2%
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 5,7% -1,9%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль) 0,4% 0,2%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март) 28,9

 

 
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 35,7 45
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март) 29,6

 

 
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2019) -1,0%

 

 
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2019) -15,9 млрд ф.ст. -7 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2019) 1,1% 1,1%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,4% 0%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль) -1,1% 0,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0%

 

 
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0%

 

 
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (март) -10 тыс 28 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (март) 5% 5,1%
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,5% 0,5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) -0,1%

 

 
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,2%

 

 
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,2% 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2%

 

 
12:45 EUR Еврозона — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) 1,3%

 

 
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (январь) 0,3% 0,1%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль) -2,2%

 

 
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь) 2,9% 3,2%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март) 49 40
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (март) 130,7 112

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020, в заочной форме) 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 14,23 (1П2019) + 18,1 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.05.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB Таттелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020) 0,01932 — див-д 2018 0,02021 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.05.2020) — див-д 2019