Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 31 марта
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль)
|1,49
|1,47
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|1,0%
|0,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|-0,4%
|-1,2%
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|5,7%
|-1,9%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль)
|0,4%
|0,2%
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март)
|28,9
|
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|35,7
|45
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март)
|29,6
|
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2019)
|-1,0%
|
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2019)
|-15,9 млрд ф.ст.
|-7 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1,1%
|1,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,4%
|0%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль)
|-1,1%
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0%
|
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (март)
|-10 тыс
|28 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (март)
|5%
|5,1%
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,5%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|-0,1%
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,2%
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,2%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
|
|12:45
|EUR
|Еврозона — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP)
|1,3%
|
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (январь)
|0,3%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль)
|-2,2%
|
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь)
|2,9%
|3,2%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март)
|49
|40
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (март)
|130,7
|112
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
|
|
|
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020, в заочной форме)
|9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.05.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|Таттелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.04.2020)
|0,01932 — див-д 2018
|0,02021 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200330/831168637.html