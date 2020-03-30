МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае снижается на 10%, до 22,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 10,47%, до 22,32 доллара за баррель. Это минимальный уровень с 2002 года. Июньские фьючерсы Brent дешевеют на 7,69%, до 25,8 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 5,76%, до 20,27 доллара за баррель.