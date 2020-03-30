МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно подешевели на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,99%, до 3,77 доллара, "Новатэка" — на 2,79%, до 108 долларов, "Лукойла"- на 1,67%, до 55,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,75%, до 4,38 доллара, "Газпром нефти" — на 1,73%, до 18,18 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,53%, до 24,39 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,65%, до 10,48 доллара, НЛМК — на 1,8%, до 14,67 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,38%, достигнув 0,79 доллара, Сбербанка — на 1,29%, до 9,08 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 5,28%, до 10,4 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 0,58%, до 3,1 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 1,14%, до 8,66 доллара. Цена расписок "Ленты" поднялась на 0,86%, до 1,88 доллара.