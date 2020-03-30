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МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Газпромбанк принял решение погасить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 1 миллиард долларов, говорится в сообщении эмитента.

Ценные бумаги выпуска в полном объеме будут погашены 25 апреля 2020 года. Банк получил предварительное одобрение Банка России на погашение выпуска, говорится в сообщении.

"Решение об исполнении колл-опциона было принято задолго до последних событий на финансовых рынках и связано с тем, что с учетом привлеченных в прошлом году субординированных депозитов от ключевого акционера у банка комфортная для развития бизнеса позиция по капиталу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Еврооблигации выпуска банк разместил в октябре 2012 года. Текущая ставка купонов составляет 9,835% годовых.