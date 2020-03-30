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КИЕВ, 30 мар /ПРАЙМ/. ВВП Украины к концу года упадет на 4,8%, вместо планируемых 3,7% роста, заявил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль.

"При оптимистическом прогнозе, когда мы не предусматривали эпидемию коронавируса, было 3,7 (процентов роста – ред.). Сейчас минус 4,8", — заявил Шмыгаль в понедельник в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.

По его словам, такой макропрогноз согласован всеми украинскими учреждениями, организациями и экономистами. "Мы рассчитываем на него (макропрогноз – ред.). Это прогнозируемый сценарий, я не могу назвать его ни оптимистичным, ни пессимистичным, это расчет, на котором мы базировали наш бюджет", — добавил Шмыгаль.

Парламент Украины в ноябре 2019 года утвердил госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%. Рост экономики должен был составить 3,7%. В документе также заложен среднегодовой курс национальной валюты на уровне 27 гривен за 1 доллар.