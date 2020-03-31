МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов на фоне умеренного роста нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск вторника снижается на 27 копеек, до 79,05 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 86,93 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,87%, до 26,65 доллара за баррель.

Курс доллара и евро на старте торгов снижались на 4 копейки и 26 копеек к уровню предыдущего закрытия соответственно.