МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник усиливает темпы восстановления после падения предыдущих дней — поддержка приходит от дорожающей нефти, при этом евро подешевел уже до 86 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.34 мск падает на 91 копейку до 78,41 рубля, курс евро — на 1,58 рубля, до уровня 86,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро уже дешевел до 85,99 рубля.

Большее падение евро обусловлено его ослаблением на форексе на 0,6%, до 1,0978 доллара.

Нефть сейчас дорожает на 3,3%, до 27,3 доллара за баррель по марке Brent.