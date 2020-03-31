МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС проведет программу buy back на 15 миллиардов рублей с 31 марта 2020 года, план приобретения будет реализован через 100% дочернюю компанию ООО "Бастион", говорится в сообщении компании.

"План приобретения вступает в силу 31 марта 2020 года и действует в течение 2020 календарного года", — уточняется в сообщении.

Совет директоров МТС одобрил 19 марта программу выкупа обыкновенных акций компании (в том числе представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей.