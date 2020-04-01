МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (март) 44,3 53,7 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2020) 6,8% 1,8% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2020) 0 -11 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2020) 5 -8 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2020) 20 8 (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) -15,3% 19,9% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март) 40,3 50,1 (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,9% 1,2% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 50,4 45,7 (факт)
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 48,7 40,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 42,9 42,9
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 45,7 45,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 44,8 44,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 48 47
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (февраль) 7,4% 7,4%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март) 183 тыс -150 тыс
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 49,2 49,2
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март) 46,9 43,6
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март) 50,1 45
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,623 млн барр 4,333 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,858 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (март) 48,2 47,5
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 1,7%  