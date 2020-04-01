МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в первый день апрельских торгов умеренно снижается к доллару и перешел к росту против евро, несмотря на провалы стоимости нефти в ходе торгов более чем на 5%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Опрошенные РИА Новости эксперты указывают, что на фоне усилившейся в последнее время волатильности подобное снижение нефтяных котировок уже не воспринимается инвесторами в рублевые активы как обвал. Другую реакцию можно будет ожидать при провале цены нефти к 20 долларам за баррель, указывают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск среды рос на 58 копейки — до 78,96 рубля, курс евро опускался на 9 копеек, до 86,42 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,42% — до 25,45 доллара за баррель и уже опускался до 24,73 доллара за баррель.

"В целом снижение рубля соответствует достаточно умеренному падению других валют на развивающихся рынках. Кроме того, инвесторы, по-видимому, уже привыкли к постоянной волатильности нефтяных котировок вокруг отметки 25 долларов за баррель. Текущее снижение цены на нефть более чем на 5% в абсолютных величинах означает лишь изменение на 1,3-1,4 доллара, а такой динамикой участников рынка уже не удивишь", — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Гораздо важнее, что котировки пока не идут в сторону следующего психологического рубежа в 20 долларов за баррель, добавляет он.

ИММУНИТЕТ У РУБЛЯ

Курс рубля на старте торгов снижался к доллару и евро на 70-80 копеек на внешнем негативе и на фоне падения стоимости нефти ниже 26 долларов за баррель Brent после публикации данных от Американского института нефти (API).

Согласно данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10,5 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Кроме того, 1 апреля завершило свое действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, поскольку падение спроса еще не достигло дна, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

После старта торгов на Московской бирже стоимость нефти ускорила падение и ушла под уровень в 25 долларов за баррель по Brent. Тем не менее, отечественная валюта в паре с долларом смогла несколько сократить потери — на 10-20 копеек относительно начала торгов.

В то же время днем рубль получил возможность укрепиться к евро на фоне потерь европейской валютой своих позиций на международном рынке форекс. К текущему моменту евро к доллару снижается до 1,0938 доллара с уровня фиксинга предыдущих торгов в 1,103 доллара.

Кроме того, на российском рынке явно ощущается поддержка российской валюты выше уровня 80 рублей за доллар со стороны ЦБ и, возможно, при необходимости и со стороны крупных экспортеров, считает Кравченко.

"Также факторами "стойкости" рубля могут выступать и ограничительные меры на территории РФ, которые, например, сокращают спрос на валюту по наличному каналу. Наконец, в поддержку рубля в настоящее время выступает и фактор фактической остановки импорта в страну в связи с закрытием границ", — добавляет он.

Ослабление рубля продолжает сдерживаться действиями ЦБ РФ по продаже валюты на рынке – текущие объемы продаж превышают уровень в 200 миллионов долларов в день, также отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

На его взгляд, данные действия регулятора сейчас являются основным фактором поддержки курса рубля.

При этом Олег Кочетков из МТС Банка замечает, что рублю неоткуда черпать позитив, рынок продолжает консолидацию в диапазоне 77-81 рубль за доллар.

ПРОГНОЗЫ

Покатович из "БКС Премьер" не исключает возможностей временного выхода нефти в апреле на уровни ниже 20 долларов за баррель Brent.

"При столь низкой ценовой конъюнктуре в нефти (на уровнях 18-23 доллара), давление на рублевую валюту будет усиливаться, курс рубля будет тяготеть к уровням 80-80,5 рубля за доллар. Также, если такая ценовая конъюнктура в нефти будет наблюдаться одновременно с возобновлением снижения глобальных рынков, курс рубля может ослабляться до уровней 82 и ниже", — считает он.

"Мировая обстановка угнетающая, равновесие очень хрупкое, но пока нет нового витка распродаж, поэтому в течение дня ждем сохранения диапазонных торгов", — говорит Кочетков из МТС Банка.