МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Низколиквидные акции "Иркутскэнерго" в среду днем подскочили в цене более чем на 30% на падающем рынке, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14.34 мск акции "Иркутскэнерго" дорожают на 20,7%, а до того прибавляли 33%, достигая 12,24 рубля — максимума с 11 марта. Объем торгов ими при этом составляет около 13 миллионов рублей. Индекс Мосбиржи снижается тем временем на 1%.

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании "Иркутскэнерго" после того как они в течение сегодняшних торгов прибавили треть стоимости, следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская Биржа" 01.04.2020, 14-16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 12,64) и диапазона оценки рыночных рисков (до 14,9451 рубля, эквивалентно ставке 62,5%) ценной бумаги IRGZ (Иркутскэнерго(ПАО)-ао)", — говорится в сообщении.