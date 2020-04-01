Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 2 апреля
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март)
|2,3%
|2,0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (март)
|0,3%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-7,8 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март)
|52,6
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,66%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|208,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|253,9 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|3,283 млн
|3,5 млн
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-45,3 млрд долл
|-40 млрд долл
|15:30
|CAD
|США — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-1,47 млрд долл
|-1,87 млрд долл
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль)
|-0,5%
|0,2%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.03)
|551,2 млрд долл (на 20.03)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за март 2020
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019/2019
|RUB
|OKey Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200401/831183091.html