МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,1%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март) 2,3% 2,0%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (март) 0,3% -0,1%
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -7,8 тыс  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март) 52,6  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,66%  
15:30 USD США — Объем экспорта 208,6 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 253,9 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 3,283 млн 3,5 млн
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (февраль) -45,3 млрд долл -40 млрд долл
15:30 CAD США — Сальдо торгового баланса (февраль) -1,47 млрд долл -1,87 млрд долл
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (февраль) -0,5% 0,2%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.03) 551,2 млрд долл (на 20.03)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за март 2020    
  RUB Татнефть — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019/2019    
  RUB OKey Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019    