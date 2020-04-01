МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Microsoft Corp. на уровне "AA+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Поддержку рейтингу компании оказывает мнение Fitch о том, что "облачные продукты Microsoft будут оставаться ключевым драйвером роста компании, поскольку распространение облачных сервисов продолжает расти".

Fitch ожидает, что Microsoft останется одним из ведущих поставщиков облачных сервисов в среднесрочной перспективе. В целом, Fitch прогнозирует рост выручки Microsoft на 10-13% в среднесрочной перспективе.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.