МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль отреагировал резким взлетом на скачок рынка нефти примерно на 40% с последующей его стабилизацией несколько ниже, свидетельствуют данные торговых площадок.

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.47 мск падает на 1,05 рубля, до 77,74 рубля, курс евро снижался на 1,72 рубля, до уровня 84,59 рубля, следует из данных Московской биржи. До скачка рынка нефти доллар прибавлял около 20 копеек, евро снижался на 50 копеек.

Нефтяные котировки растут на 22%, до 30,17 доллара за баррель сорта Brent, ранее в четверг она подскакивала в моменте почти до 36 долларов. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который после телефонных переговоров с лидерами Саудовской Аравии и России выразил надежду, что эти основные производители нефти сократят ее добычу на 10 миллионов баррелей в сутки (около 10% потребления до карантинных мер по распространению коронавируса в мире).