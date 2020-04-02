МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-марта 2020 года снизился на 71% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 1,847 тонны, по серебру – вырос почти в 2,4 раза, до 10,587 тонны, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-марте 2020 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 6,8 миллиарда рублей против 14,5 миллиарда рублей в январе-марте 2019 года. Только в этом марте было заключено сделок на 2,3 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом 0,562 тонны, серебром — 4,484 тонны (на 172,6 миллиона рублей).

Как сообщалось, на Московской бирже в 2019 году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиардов рублей в 2018 году. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.