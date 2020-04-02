МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в четверг ощутимо вырос, отыгрывая вечерний взлет рынка нефти на десятки процентов после заявлений президента США Дональда Трампа.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 2,92%, до 2545,95 пункта, индекс РТС — на 4,69%, до 1034,06 пункта.

Нефть вечером растет на 21%, до 29,9 доллара за баррель сорта Brent, а ранее в четверг подскакивала более чем на 40%, почти до 36 долларов. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который после телефонных переговоров с лидерами Саудовской Аравии и России выразил надежду, что эти основные производители нефти сократят ее добычу как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки (около 10% потребления до карантинных мер по распространению коронавируса в мире).