МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь бумаги TCS Group Holding, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 6,13%, до 4,33 доллара, "Новатэка" — на 8,19%, до 122,8 доллара, "Лукойла"- на 8,22%, до 63,96 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,84%, до 4,72 доллара, "Газпром нефти" — на 4,95%, до 20,15 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,96%, до 24,23 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 2,15%, до 10,91 доллара, НЛМК — на 0,32%, до 15,53 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,61%, достигнув 0,82 доллара, Сбербанка — подорожали на 2,24%, до 9,5 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 2,48%, до 3,3 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 2,07%, до 8,88 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,84%, до 1,92 доллара.

Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 3,11%, до 10,58 доллара. Также 3% бумаги потеряли и на Московской бирже. Ранее в четверг стало известно, что бизнесмен Олег Тиньков, основной владелец TCS Group, ещё в марте передал свои права владения акциями в семейный траст, а в ближайшие недели намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка".