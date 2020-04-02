МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам продолжает подниматься в четверг вечером после выхода неоднозначной макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.59 мск курс евро снижается до 1,0841 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0962 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 107,97 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,59%, до 100,26 пункта.

Курс доллара продолжает поддерживаться за счет своего статуса в ситуации разворачивающегося кризиса, при этом ранее в стране вышла неоднозначная макростатистика. Дефицит торгового баланса США в феврале уменьшился на 5,6 миллиарда долларов, или на 12,3% по сравнению с показателем января, до 39,9 миллиарда долларов. При этом число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило до рекордных за всю историю 6,648 миллиона, или на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели.

Теперь в пятницу трейдеры ожидают данные о безработице в США. Эксперты ожидают, что показатель в марте вырос до 3,8% с 3,5% в феврале, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 100 тысяч после роста на 273 тысячи.

В центре внимания рынков остается ситуация вокруг коронавируса и связанных с заболеванием карантинных мер, которые сдерживают ряд секторов экономики, в том числе торговлю, производство, транспорт и туризм. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. Самые крупные вспышки заболевания на данный момент зафиксированы в США (226 тысяч зараженных), а также в Европе — особенно в Италии (115 тысяч) и Испании (110 тысяч).