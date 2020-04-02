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МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские сотовые операторы готовы к дополнительным нагрузкам на сети, которые могут возникнуть из-за продления выходных дней до 30 апреля, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских операторов.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат.

"Будем обеспечивать непрерывную работу сетей и инфраструктуры. 40 тысяч сотрудников переведены на удалённый режим. Они обеспечены всеми необходимыми доступами к корпоративным ИТ-системам", — рассказали в пресс-службе "Ростелекома".

Представитель компании отметил, что в техническом блоке создан оперативный штаб, он круглосуточно мониторит нагрузку и принимает все необходимые меры. Также продолжается работа монтажников по подключению услуг и выполнению ремонтных работ.

Специалисты технической дирекции "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") ведут работу по повышению надежности сети с учетом экспоненциально растущего трафика. "Рассчитываем справиться с этим вызовом, но важна поддержка в том числе и в плане беспрепятственного доступа технических специалистов на внешние площадки", — сообщили в пресс-службе компании.

В МТС сообщили, что сеть оператора работает в штатном режиме, технических проблем в работе не наблюдается.

В свою очередь, операторская сеть Tele2 с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика. "Наша инфраструктура постоянно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок. Технические специалисты компании работают в режиме 24/7, но мы готовы сохранять высокое качество сервисов для клиентов Tele2", — отметили в пресс-службе оператора.

В "Мегафоне" заявили, что справляются с повышенной активностью пользователей в условиях, когда компании начали переводить сотрудников на удаленную работу. "В текущей ситуации мы непрерывно увеличиваем пропускную способность нашей сети, инвестируя средства и усилия, чтобы обеспечить высокое качество и непрерывность предоставления услуг. Наши сети готовы к дальнейшей работе в условиях растущей нагрузки", — отметили в пресс-службе оператора.