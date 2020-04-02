МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Компания "Яндекс" с начала 2020 года по 25 марта выкупила 3,2 миллиона акций класса А на общую сумму 107,6 миллиона долларов, говорится в годовом отчете компании.

Совет директоров "Яндекса" в ноябре 2019 года одобрил проведение обратного выкупа акций класса А компании на сумму до 300 миллионов долларов.

"С 1 января по 25 марта 2020 года компания выкупила 3 173 849 акций класса А по средней цене 33,91 доллара за акцию на общую сумму 107,6 миллиона долларов", — говорится в документе. Сумма привлеченных средств не раскрывается.

По состоянию на 20 февраля 2020 года число выпущенных акций "Яндекса" составляло более 330,8 миллиона, включая 293,684 миллиона акций класса А и 37,137 миллиона акций класса B. Эти данные не включают одну "золотую" акцию и 808,147 тысячи акций класса A, находящихся в казначействе, а также всех акций класса С, образованных в результате конвертации акций класса В в акции класса А. Все акции класса C были ликвидированы.

Акции класса С – это техническая группа акций, которая возникает при конвертации акций B в A. Раз в год компания ликвидирует акции этого типа.