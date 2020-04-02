МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Торги на Санкт-Петербургской бирже до 30 апреля будут проходить в прежнем штатном режиме в условиях продления нерабочих дней до 30 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля.

"Все службы биржи будут работать, как и на текущей неделе, в штатном режиме. Все сервисы будут доступны в полном объеме и в штатном режиме нашим клиентам", — сказал представитель биржи.

Санкт-Петербургская биржа является ведущей площадкой по организации торгов акциями международных компаний в России.