МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром опускаются в пределах 6% после резкого скачка в ходе торгов четверга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,51% — до 28,69 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,73% — до 23,87 доллара за баррель.

В четверг цены на сырье подскакивали в моменте на десятки процентов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и РФ сократят ее добычу. Цена Brent подскакивала на 40%, до 35,99 доллара за баррель, WTI рос более чем на 25%, до 27,39 доллара за баррель.

Пятничное падение отражает скептицизм рынка по поводу того, будет ли заключено соглашение о по ситуации на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, американский президент Дональд Трамп отметил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные сокращения добычи нефти.

Аналитики опасаются, что из-за переизбытка нефти на рынке в скором времени может закончиться место для её хранения. "Недостаток складских мощностей может привести к полному обвалу рынка нефти, что имеет решающее значение для мировой экономики, которая сейчас страдает от величайшего экономического шока со времен Первой мировой войны", — сказал агентству Рейтер глава аналитического центра Rystad Магнус Нисвин (Magnus Nysveen).