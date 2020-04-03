МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по индексу Мосбиржи и усилил рост по РТС после старта торгов на фоне подъема нефти выше 30 долларов за баррель Brent, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск пятницы рос на 0,63% — до 2561,97 пункта, индекс РТС – на 0,88% — до 1043,13 пункта. В лидерах роста – большинство акций нефтегазового сектора, которые поднимаются на 0,61-3,98%.

Рублевый индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,06%, долларовый индекс РТС рос на 0,3%

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,94% — до 30,82 доллара за баррель.