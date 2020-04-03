МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль Цинмин или праздник чистого света    
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (февраль) 5,5% -1,9%
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март) 52,6  
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,3% 0,7%
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 2,3% 2,7%
  RUB TCS Group — День стратегии /Лондон/    