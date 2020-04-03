События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Фестиваль Цинмин или праздник чистого света
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (февраль)
|5,5%
|-1,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (март)
|52,6
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,3%
|0,7%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|2,3%
|2,7%
|RUB
|TCS Group — День стратегии /Лондон/
https://1prime.ru/Financial_market/20200403/831198525.html