МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота как "защитного" актива умеренно растет в пятницу вечером на фоне новых данных о пагубном воздействии пандемии коронавируса на крупнейшие мировые экономики, в частности, после значительного ухудшения положения на рынке труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,47%, или на 7,75 доллара, до 1645,35 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро снижается при этом на 0,25%, до 14,623 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет на фоне публикации данных о том, что рост уровня безработицы в Штатах в прошлом месяце стал рекордным за 45 лет, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось, впервые с 2010 года. Безработица в США подскочила сразу до 4,4% с уровня февраля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях уменьшилось на 701 тысячу.