МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую систему для тестирования на коронавирус, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю… Пришло время хороших жестов", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

"Я действительно думаю, что это очень важный жест. Россия борется с коронавирусом, это глобальная проблема. Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире, это российско-японские тесты, мобильные, они могут тестировать 20 пациентов в час", — рассказал он.

Дмитриев также выразил уверенность, что страны должны объединиться и работать вместе, чтобы победить коронавирус.