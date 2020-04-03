МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую систему для тестирования на коронавирус, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю… Пришло время хороших жестов", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
"Я действительно думаю, что это очень важный жест. Россия борется с коронавирусом, это глобальная проблема. Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире, это российско-японские тесты, мобильные, они могут тестировать 20 пациентов в час", — рассказал он.
Дмитриев также выразил уверенность, что страны должны объединиться и работать вместе, чтобы победить коронавирус.
https://1prime.ru/Financial_market/20200403/831200710.html