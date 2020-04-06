МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник умеренно растет в парах с долларом и евро на общем оптимизме на мировых рынках, поддерживаемых некоторым перерывом в нагнетании страстей в связи с коронавирусом, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.31 мск понедельника снижается на 8 копеек, до 76,41 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 82,51 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет при этом на 3%, до 33 долларов за баррель.

РУБЛЬ ОЩУТИЛ ПОДДЕРЖКУ

Курс рубля на старте торгов понедельника снижался к доллару и евро – на 23 копейки и на 38 копеек соответственно. Затем отечественная валюта несколько раз меняла направление. Закрытие торгов в паре "доллар — рубль" в пятницу было на уровне 76,49 рубля, в паре "евро — рубль" – на уровне 82,63 рубля.

В результате в первую половину торгов курс доллара к рублю движется в диапазоне 76-77,1 рубля, курс евро – в диапазоне 82,3-83,2 рубля.

В целом на глобальных рынках в начале недели преобладает позитивный настрой инвесторов, вероятно, связанный с некоторым замедлением динамики пандемии коронавируса в основных регионах ее распространения, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Так, например, фондовые рынки АТР закрылись в плюсе, европейские рынки и фьючерсы в США также растут", — добавляет он.

Суверенный долг тоже выглядит устойчивым, на этом фоне рубль пытается закрепиться ниже 77 рублей за доллар, в свою очередь добавляет начальник управления валютных операций МТС-банка Олег Кочетков.

Кроме того, несмотря на текущее снижение, нефтяные цены, по оценкам аналитиков, также могут выступать опорой для рубля, с учётом сохранения планов провести переговоры в рамках ОПЕК+, которые должны теперь состояться в четверг.

"На предыдущей неделе позиции отечественной валюты заметно поддержало восстановление цен на нефть, вернувшихся на уровень выше 30 долларов за баррель по марке Brent. В начале текущей недели котировки продолжают поддерживать ожидания встречи представителей ОПЕК+, хотя в утренние часы нефть немного снижалась из-за переноса этой встречи на более поздний срок", — поясняет Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

"Пока не откроются рынки США, полноценной картины глобальных настроений нет, до вечера мы ожидаем торги в диапазоне 76-77 рублей за доллар", — говорит Кочетков.

В ближайшее время рубль продолжит следовать за динамикой котировок нефти в ожидании предстоящей встречи ОПЕК+, добавляет Кравченко.

"Если динамика пандемии продолжит свидетельствовать о скором прохождении пика, а нефтепроизводители смогут договориться о новой сделке по сокращению добычи, рубль продолжит рост. Пара доллар-рубль способна опуститься к поддержке 75,9 рубля, пара евро-рубль — снизиться к отметке 81,8 рубля", — полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

А до встречи представителей ОПЕК+ Дмитрий Полевой из РФПИ не исключает сохранения высокой волатильности мировых рынков и рубля.

"В случае повышения шансов на новую сделку ОПЕК+ рубль может продолжить умеренный рост с текущих уровней, однако риски отсутствия договоренностей существуют, и в этом сценарии рубль может возобновить снижение вслед за возможным откатом сырьевых котировок. Стоит также помнить, что нефть Urals продолжает торговаться к Brent с дисконтом более 10 долларов за баррель, и этот фактор необходимо принимать в расчет при анализе курса", — заключает он.