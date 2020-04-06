МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник днем на фоне опасений за последствия коронавируса для экономики Европы, несмотря на признаки замедления его распространения в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск курс евро снижается до 1,0804 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0808 доллара за евро. Курс доллара к иене растет до 109,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,06%, до 100,64 пункта.

Трейдеры обратили внимание на сообщения европейских стран по темпам распространения коронавируса. Так, в минувшие выходные Италия сообщила о самом низком ежедневном показателе погибших от коронавируса за две недели, в то время как Франция сообщила о самом низком показателей за неделю. Однако несмотря на признаки замедления распространения вируса в Европе, инвесторов продолжают тревожить его негативные экономические последствия.

"Замедление роста числа новых случаев заболевания коронавирусом в некоторых европейских странах обнадеживает. Однако валютный рынок не то место, где торги зависят от эпидемиологических надежд; здесь важны только экономические последствия. В Европе в этом плане все пока не очень хорошо выглядит", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.