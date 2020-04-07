МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару на фоне новых стимулирующих мер со стороны японского правительства по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск курс доллара к иене снижается до 108,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,2 иены. Курс евро растет до 1,0825 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0791 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,24%, до 100,45 пункта.

Курс иены к доллару во вторник поддерживается мерами правительства Японии по стимулированию экономики страны. Японский премьер Синдзо Абэ объявил о пакете антикризисных мер для снижения негативного эффекта от коронавируса в размере 108 триллионов иен (989 миллиардов долларов).

Однако, как уточняет агентство Рейтер, участники рынка считают, что дальнейший рост иены может быть ограничен, поскольку Абэ согласился объявить чрезвычайное положение в Токио и других частях Японии для замедления распространения коронавируса.