МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале торгов на улучшении настроений на глобальных рынках и на фоне роста стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника снижался на 57 копеек – до 76,45 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 81,93 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,9% — до 34,01 доллара за баррель.