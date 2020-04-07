МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 62,26 копейки — до 82,012 рубля, курс доллара потерял 95,24 копейки, опустившись до 75,455 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 80,39 копейки, составив 78,4057 рубля.

ЦБ РФ в течение нерабочих дней до конца апреля будет устанавливать официальные курсы иностранных валют в обычном режиме — ежедневно, за исключением суббот и воскресений.