МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Минфин России 8 апреля возобновит проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства.

Минфин предложит инвесторам на безлимитном аукционе ОФЗ нового выпуска — серии 29013 погашением в сентябре 2030 года — в объеме остатков, доступных для размещения в нём. Также министерство предложит ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года в объеме 20 миллиардов рублей и инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,77 миллиарда рублей. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин также сообщил, что график аукционов ОФЗ на текущий квартал опубликует позднее, исходя из результатов аукционов 8 апреля.

Минфин 10 марта сообщал о приостановке проведения аукционов ОФЗ на период до стабилизации рыночной ситуации в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств.

По итогам семи аукционных дней 2020 года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 501,3 миллиарда рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале был установлен на уровне 600 миллиардов рублей.