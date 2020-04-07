7 апреля — Dow Jones. Фьючерсы на золото на COMEX во вторник выросли, достигнув более чем 7-летнего максимума выше отметки 1700 долларов. Паническая ликвидация позиций по золоту для привлечения наличных денежных средств, характерная для марта, завершилась, и теперь золото снова востребовано как актив-убежище на фоне пандемии коронавируса.

“Золото продемонстрировало весьма значительный рост (в цене), сигнализируя, что некоторые инвесторы используют ралли фондовых рынков для хеджирования позиций по рискованным активам”, – отметил Мариос Хаджикириакос, инвестиционный аналитик XM.

По его словам, покупкам золота также содействуют стимулирующие меры правительств различных стран объемом в триллионы долларов. Резкий рост дефицита бюджетов ряда стран вновь усилил тревогу в отношении монетизации долга и ослабления валют, полагает Хаджикириакос.

Как сообщает The Washington Post, американские законодатели разрабатывают четвертый пакет стимулирующих мер, который увеличит дефицит бюджета еще на 1 трлн долларов. Этот пакет предназначен для работников и небольших компаний. Ранее, в конце марта, был введен в действие еще один пакет помощи, CARES, объемом примерно 2,3 трлн долларов.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 12,60 доллара, или на 0,8%, по 1707,20 доллара за унцию после скачка на 2,9% на предыдущей сессии. Таким образом, наиболее активно торгующиеся контракты оказались около самой высокой отметки примерно с 2012 года, согласно рыночным данным Dow Jones.

Майские фьючерсы на серебро торговались с повышением на 40 центов, или на 2,6%, по 15,585 доллара за унцию, после роста накануне на 4,7%.

Между тем рискованные активы, например, фондовые индексы, бурно растут на фоне усиливающихся признаков замедления распространения пандемии COVID-19.

Тем не менее инвесторы все еще опасаются возвращения фондовых индексов к минимумам 23 марта, если перспективы мировой экономики продолжат ухудшаться, что содействует росту цен на золото.

— Автор Mark DeCambre, MarketWatch; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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