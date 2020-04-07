МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,63 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль) 0,612 трлн йен 3,062 трлн йен
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 3,1%  
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,77%  
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (март) 210,1 тыс 180 тыс
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль) 4% -4,5%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 13,834 млн барр 10,133 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 3,521 млн барр  
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,849%  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB TCS Group — День стратегии /США, Нью-Йорк/    