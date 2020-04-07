Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 8 апреля
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,63 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (февраль)
|0,612 трлн йен
|3,062 трлн йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|3,1%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,77%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (март)
|210,1 тыс
|180 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|4%
|-4,5%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|13,834 млн барр
|10,133 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|3,521 млн барр
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,849%
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|TCS Group — День стратегии /США, Нью-Йорк/
https://1prime.ru/Financial_market/20200407/831221550.html