МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Цена на золото немного опускается во вторник вечером на фоне роста рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,08%, или на 25 долларов — до 1692,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,48% — до 15,545 доллара за унцию.

На мировых фондовых рынках во вторник преобладает оптимизм. Инвесторы более склонны к риску на фоне замедления темпов распространения коронавируса. Тем не менее, оценка экономических последствий пандемии пока остается неопределенной.

"Аппетит к риску возвращается на рынки, поскольку число новых заражений снижается. Это сказывается на ценах на золото… Однако некоторые инвесторы опасаются, что монетарная политика приведет к инфляции. Для них приобретение золота остается привлекательным", — отметил аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 67,6 тысячи человек скончались.