МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом в пределах 3% на фоне ралли мировых бирж из-за ожидания затухания пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам сегодняшней сессии британский индекс FTSE 100 подскочил на 2,93%, до 5704,25 пункта, французский CAC 40 — на 2,12%, до 4438,27 пункта, а немецкий DAX — на 2,82%, до 10356,67 пункта.

Второй день подряд европейские индексы поднимаются по итогам торгов на фоне ралли мировых фондовых рынков. Оптимизм и усиление спроса на более рисковые активы связаны со статистикой, которая указывает на некоторое замедление распространения коронавируса в Европе.

Трейдеры также оценивают новости из Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон со вчерашнего вечера находится в реанимации, но сегодня его представитель заявил, что состояние премьера стабильно, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 67,6 тысячи человек скончались. Крупнейшими центрами заболевания в Европе остаются Испания и Италия, при этом там отмечается некоторое замедление распространения коронавируса.