ЛОНДОН, 7 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году увеличил чистую прибыль на 75,7%, до 1,4 миллиарда евро с 340 миллионов евро в 2018 году, следует из сообщения финансового института.

Как отмечается в сообщении банка, такой резкий рост был обусловлен за счет прироста собственного капитала в размере 1,1 миллиарда евро по сравнению с 28 миллионами евро в 2018 году.

"Эти показатели, а также разумный уровень капитализации и ликвидности подчеркивают финансовую устойчивость банка по мере того, как он принимает меры в ответ на вызов COVID-19 в 38 странах с развивающейся экономикой, в которые он инвестирует", — говорится в сообщении банка.

Прибыль ЕБРР до обесценения активов также выросла до 819 миллионов евро с 606 миллионов евро годом ранее.

Объем невозвратных кредитов банка также сократился до 4,5% с 4,7%, а чистый процентный доход финансового института вырос до 820 миллионов евро с 751 миллиона евро.