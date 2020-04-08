МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду снижаются в пределах 1%, инвесторы оценивают новости вокруг распространения коронавируса и его влияния на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.42 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,74%, до 5661,8 пункта, французский CAC 40 — на 1%, до 4390,4 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,25%, до 10330,97 пункта.

Европейские акции снижаются в среду после двухдневного роста на фоне продолжающегося роста числа жертв нового коронавируса. Так, во Франции число умерших превысило 10 тысяч человек. Всего же, по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

Агентство Франс Пресс при этом отмечает, что последствия вспышки коронавируса уже привели Францию к рецессии.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на то, что совет министров финансов 19 государств еврозоны на совещании 7-8 апреля не смог принять план противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса.