МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением на фоне усиления опасений по поводу экономических последствий пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2% — до 2815,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1740,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2%, до 23970,37 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,1%, до 19353,24 пункта, южнокорейский KOSPI снизился — на 0,9%, до 1807,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%, достигнув 5206,9 пункта.

Инвесторов пугает, что коронавирус продолжает распространяться по всему миру, оказывая давление на экономику. Так, стало известно, что количество погибших в результате инфекции в США и Испании, которые являются основными очагами заражения на данный момент, подскочило за одну ночь. Более того, в Китае, который ранее заявлял, что вспышка вируса была практически остановлена, случаи заражения выросли вдвое за последние сутки.

Давление на австралийский индекс также оказало решение агентства S&P ухудшить прогноз по долгосрочному рейтингу Австралии на уровне "AАА" до негативного со стабильного. Агентство объяснило свое решение тем, что вспышка коронавируса в стране серьезно повлияла на экономику Австралии.

При этом трейдеры в Японии обратили внимание на внутренние новости. Так, во вторник правительство одобрило пакет антикризисных мер на фоне COVID-19 почти на 1 триллион долларов. По словам аналитиков Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, именно это поддержало японский рынок.

В то же время, как написали СМИ, аналитики Goldman Sachs не исключают, что в текущем квартале экономика Японии может упасть на рекордные 25% в годовом выражении. При этом ожидается ее восстановление в третьем квартале этого года, а в 2021 году ВВП Японии, по прогнозам, вырастет на 3,1%.