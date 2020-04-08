МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,557 миллиарда рублей при лимите в 10,77 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,7% от номинала, доходность по цене отсечения — 3% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,7926% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,98% годовых. Спрос составил 10,333 миллиарда рублей.

Минфин накануне сообщил о возобновлении после паузы регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый безлимитный аукцион по размещению ОФЗ 29013 с погашением в сентябре 2030 года Минфин признал несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. На втором аукционе министерство разместило ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года на 16,465 миллиарда рублей при лимите в 20 миллиардов рублей. Спрос составил 50,107 миллиарда рублей