МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы в среду закрылись в основном в минусе, на рынках сохраняются опасения из-за неопределенности вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам сессии в среду британский индекс FTSE 100 снизился на 1,44%, до 5622,03 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,1%, до 4442,75 пункта, а немецкий DAX — опустился на 0,23%, до 10332,89 пункта.

Индексы Европы демонстрировали рост с начала недели из-за того, что данные статистики по коронавирусу указывали на позитивные тенденции в Испании и Италии, в том числе замедление темпов распространения. Позднее на рынки вновь вернулись опасения из-за значительной неопределенности по заболеванию и мерам поддержки экономики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. В Испании количество зараженных уже превысило 145 тысяч человек, в Италии достигло 135 тысяч.

Рынки совет министров финансов 19 государств еврозоны на совещании 7-8 апреля не смог принять план противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса.