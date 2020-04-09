МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно ростом в надежде на то, что в скором времени пик заболеваемости коронавирусом в мире будет пройден, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2825,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 1755,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,4%, до 2400,33 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,04%, до 19345,77 пункта, южнокорейский KOSPI вырос — на 1,61%, до 1836,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 подскочил — на 3,46%, достигнув 5387,3 пункта.

Инвесторы следят за статистикой распространения и уровнем смертности из-за коронавируса, который оказывает сильное давление на мировую экономику. Трейдеры надеются, что пик скоро пройдет. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 79,2 тысячи человек скончались.

"Настроения на рынке остаются нестабильными, но инвесторы, судя по всему, следят за ростом числа случаев заражения COVID-19 и обращают внимание на то, что распространение пандемии находится под контролем, что, в свою очередь, подкрепляет надежды на относительно быстрое ослабление сдерживающих мер", — цитирует агентство Рейтер старшего инвестиционного директора UBS Global Wealth Management Марка Хефеле (Mark Haefele).

Давление на японский индекс оказывает публикация доклада Банка Японии, в котором он понизил оценки экономического развития всех регионов страны впервые со времени мирового кризиса 2008 года.