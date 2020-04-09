МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть резко ускорили рост на новостях со встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Марка Brent уже превышала 36,29 доллара за баррель, к которым она подскакивала 2 апреля на заявлениях президента США Дональда Трампа о сокращении добычи.

По состоянию на 18.00 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,35% — до 34,27 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость Brent поднималась выше 36,29 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,18% — до 26,39 доллара за баррель. При этом минутами ранее стоимость подскакивала более чем на 11%,

Инвесторы следят за новостями вокруг встречи ОПЕК+, которая проходит в формате видеоконференции. По данным СМИ, России и Саудовской Аравии удалось сгладить основные разногласия в своих позициях в отношении нового сокращения добычи нефти.

По данным агентства Рейтер, ОПЕК+ и не входящие в альянс страны на заседании в четверг обсудят сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки. Агентство также сообщило, что Саудовская Аравия может сократить добычу на 4 миллиона баррелей в сутки, а по данным газеты Wall Street Journal, Россия может сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ в четверг обсудит создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств. Минэнерго РФ в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче. Ранее Россия заявляла, что сократить добычу нефти в мире нужно на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала при участии таких стран, как США.