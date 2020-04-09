МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы в четверг закрылись ростом по основным индексам после объявленных Федеральной резервной системой (ФРС) США новых мер поддержки экономики, а британский индекс в том числе подскочил почти на 4% на новостях о сходных мероприятиях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам сессии четверга британский индекс FTSE 100 увеличился на 3,93%, до 5842,71 пункта, французский CAC 40 — на 1,44%, до 4506,85 пункта, немецкий DAX — на 2,24%, до 10564,74 пункта.

Ранее в четверг ФРС объявила о мерах на 2,3 триллиона долларов для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Пакет мер предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств. Позднее глава регулятора отметил, что ФРС прекратит экстренную помощь экономике США только после того, как регулятор будет уверен в её окончательном восстановлении после кризиса.

"Федрезерв показал рынкам, что делает для экономики все возможное", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

Индекс Великобритании получил при этом дополнительную поддержку, когда британский ЦБ сообщил, что в рамках существующего механизма Ways and Means (W&M) впервые за 12 лет выделит финансирование правительству страны на меры поддержки экономики в связи с коронавирусом.