МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показывают разнонаправленную динамику после публикации статистики по инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,65% — до 2807,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,35%, до 1731,68 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,46% — до 1844,74 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,48%, до 19437,96 пункта.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи со Страстной пятницей. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом на 1,38% — на отметке 24300,33 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 3,46% — до 5387,3 пункта.

В пятницу инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные из Китая. Инфляция в Китае в марте на фоне эпидемии коронавируса составила 4,3% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 4,8%.

При этом фондовые рынки по-прежнему остаются очень волатильными. Старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa) сказал агентству Франс Пресс, что рынок остается в состоянии "перетягивания каната между пессимистами (в отношении пандемии) и оптимистами… которые не хотят упустить редкий шанс купить акции по низким ценам".

В Южной Корее на настроения участников торгов повлияли сообщения о том, что в стране зафиксирован минимальный с 19 февраля суточный рост числа заболевших COVID-19.